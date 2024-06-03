ريال مدريد يعلن رسميا ضم مبابي

أعلن نادى ريال مدريد الإسباني بشكل رسمي اليوم الإثنين ضم النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوفه قادما من باريس سان جيرمان الفرنسى مجانا.

وسيرتدى نجم ريال مدريد الجديد رقم 9 مع الفريق الملكى.

وأنهى ريال مدريد صفقة ضم مبابي أخيراً بعد سنوات من الشائعات التي ربطت هداف الدوري الفرنسي بحامل لقب دوري أبطال أوروبا.

وجاء التعاقد مع مبابي بعد أقل من يومين على تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني في النهائي 2-0.

وانتهى عقد مبابي 25 عاماً مع بطل الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان هذا الصيف بعد أن حقق معه جميع الألقاب المحلي منذ انضمامه إليه في 2017.