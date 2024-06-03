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فريق التحرير

3 يونيو 2024

“تعليم الرياض” يبدأ غداً اختبارات الفصل الدراسي الثالث
محليات
“تعليم الرياض” يبدأ غداً اختبارات الفصل الدراسي الثالث

تنطلق بمدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، غدًا الثلاثاء، الاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي ١٤٤٥هـ.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري، أن الإدارة أنهت جميع الاستعدادات لتأدية الطلاب والطالبات من الصف الثالث ابتدائي وحتى الثالث ثانوي اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث مشيراً إلى أن بداية الاختبارات لجميع المراحل ستكون الساعة الـ7 صباحاً فيما تبدأ اختبارات طلاب وطالبات التعليم المستمر الساعة الـ4 مساءً.
وأفاد الثميري أن الإدارة خصصت هواتف إرشادية لتهيئة الطلبة لاختبارات الفصل الدراسي الثالث وتقديم الاستشارات الخاصة بالاختبارات.
وحددت الإدارة عمل الهاتف الإرشادي خلال الفترة من الإثنين 26 ذو القعدة وحتى الأحد 3 ذو الحجة من الساعة 8 صباحاً وحتى 12 ظهراً عبر الهواتف التالية: بنين 0507097040 – 0553060196 – بنات 0114093298
وأشار إلى أن تعليمات الاختبارات نصت على إنهاء عمليات الرصد والتدقيق وإعلان نتائج الطلاب والطالبات في نظام نور قبل نهاية دوام يوم الاثنين 4 ذو الحجة القادم.

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