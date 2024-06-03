أوقات الخصام.. فترة ذهبية تكشف لك معدن الآخرين

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

3 يونيو 2024

أوقات الخصام.. فترة ذهبية تكشف لك معدن الآخرين

مقالات متخصصة
أوقات الخصام.. فترة ذهبية تكشف لك معدن الآخرين

الدكتور تامر شوقي محمد – الاستشاري النفسي وأستاذ عِلم النفس بجامعة عين شمس

تعد أوقات الخصام أكثر فترة كاشفة لحقيقة الشخصية البشرية، كونها تظهر ما في القلوب من حب وكره بين شخص وآخر، أو بين شخص وآخرين، وفي وقت الخصام، تتجلى أخلاقيات الفارس أو تظهر سوء الأخلاقيات.

ويستطيع الإنسان أن يكتشف معدن المحيطين به في نطاق العمل أو المجتمع، لا سيما وقت الخصام، فهناك مَن يحفظ أسرارك ويكون حريصا على مصالحك، وعدم الخوض في حقك بالسوء حال غيابك، ويرفض التجريح بالقول أو الفعل في شؤونك، وهذا شخص ذو نفسية سليمة، ويجب أن تكون حريصا على عودة واستمرار علاقتك به، مهما كانت الخلافات بينكما.

ومع الأسف، هناك آخرون يظهر سوء أخلاقهم وتصرفاتهم في حالة الخصام؛ فتتغلب الضغينة والكره داخلهم، ويطلقون الشائعات التي تنال من سمعتك، ويفشون أسرارك التي اكتشفوها أو ائتمنتهم عليها يوما ما، أو يتعمدون إحراجك لو كنت مدينا لهم بالمال، لا سيما في أوقات البعد والخصام، ومثل هؤلاء يجب أن تقطع علاقتك بهم نهائيا؛ لأنهم أكثر الأشخاص ضررا بك، وتخسر في حالة استمرار معرفتك وقربك منهم.

كما أن أوقات الخصام تُظهر الصديق الوفي الحقيقي الذي يساندك وقت الشدة والمواقف الحرجة، مهما كانت درجة الاختلاف في الرأي أو حجم الضيق بينكما، بينما البعض يأبى أن يكون سندا لك في وقت احتياجك له بزعم وجود اختلافات، واعلم أن هذا الشخص في بعدك عنه منفعة لك.

تابعنا: