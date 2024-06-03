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فريق التحرير

3 يونيو 2024

الخارجية الأمريكية: المسار العسكري وحده لا يكفي لإنهاء تهديد حماس

دوليات
الخارجية الأمريكية: المسار العسكري وحده لا يكفي لإنهاء تهديد حماس

أكدت الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، على أن الاعتماد على الحلول العسكرية فقط ليس كافيًا لإنهاء تهديد حماس، مشددة على ضرورة اتباع مسار دبلوماسي لحل الأزمة.

لفتت الخارجية في بيان لها، إلى أن حماس لا تستطيع تكرار هجماتها كما في السابق، وأنها لا يجب أن تبقى في سلطة غزة بعد الحرب.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ هجمات عنيفة على غزة، وترتكب مجازر بحق المدنيين وتدمير مربعات سكنية بالكامل، في سياق سياستها للتدمير الممنهج، وسط أوضاع إنسانية صعبة، ناجمة عن الحصار والنزوح الواسع للسكان.

العديد من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض دون إمكانية الإنقاذ بسبب استمرار القصف والظروف الميدانية الخطيرة، في ظل الحاجة الماسة للوقود والمساعدات للتخفيف من الكارثة الإنسانية في القطاع.

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