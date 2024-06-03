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3 يونيو 2024

توزيع مظلات على ضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي

حج 2024
توزيع مظلات على ضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي

أطلقت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم، مبادرة لتوزيع المظلات الشمسية لحماية ضيوف الرحمن وزائري المسجد النبوي من خطر أشعة الشمس، بمشاركة ما يزيد عن 150 متطوعاً ومتطوعة، وذلك بالمنطقة المركزية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج التطوع الفعال لتنمية روح المبادرة لدى الفرق التطوعية بطرق احترافية، خدمةً لضيوف الرحمن وحمايةً لهم من ضربات الشمس التي قد تنتج من ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها المنطقة.
وتواصل “الأمانة” تقديم خدماتها لزائري المدينة من ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام 1445هـ، بتكثيف الخدمات في شتى المجالات البلدية، وذلك على النحو الذي يضمن الارتقاء بجودة وسلامة الخدمات المقدمة.

وتعمل الأمانة على تسخير خدماتها من خلال كوادرها البشرية والآلية، والتي يبلغ إجمالي المشاركين فيها 8267 مشاركاً، مجهزين بأكثر من 800 آلة ومعدة، وذلك في نطاق 5 بلديات تابعة.

إلى جانب تسخير 9 منصات إلكترونية لخدمة ضيوف الرحمن وعلى مدار الساعة في المنطقة المركزية ومواقع التاريخ الإسلامي، بالإضافة إلى المناطق المحيطة بالجوامع والمساجد والأحياء السكنية والأسواق، لضمان جودة الأغذية، والحد من كمية النفايات المنتجة في مناطق إقامة ضيوف الرحمن، ومكافحة آفات الصحة العامة، وغيرها الكثير من الأعمال التي تتم بمتابعة من مركز العمليات البلدية، الذي يُعد حلقة وصل تكاملية ما بين مكونات الأمانة وشركاء التنمية في المنطقة.

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