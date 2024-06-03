رفقًا بنا كفاكم شائعات.. شقيق هتان شطا: مصير أخي لا يزال مجهولًا في القاهرة

نفى هاني شطا ما تم تداوله الإثنين عبر مواقع محلية ومصرية عن العثور على جثمان شقيقه هتان شطا المختفي في العاصمة المصرية منذ أبريل الماضي.

وفي مقطع مصور عبر موقع التواصل “إنستجرام“، قال هاني: “ما زلنا لا نعلم مصير أخي، ولا نعلم إن كان حيًا أم ميتًا”.

وأضاف شقيق هتان: “رفقًا بنا لا ينبغي أن يتم تداول الشائعات وأخبار غير مدققة في سبيل السبق الصحفي على حساب أعراض الناس وحياتهم، فرفقًا بنا وبأمه وابنته”.

كانت سفارة السعودية في العاصمة المصرية القاهرة، أعلنت الخميس الماضي تفاصيل اختفاء هتان بن غازي شطا، وأكدت في بيان صحفي، أنه “منذ اليوم الأول لاختفاء المواطن باشرت إجراءاتها واتصالاتها مع الجهات الرسمية والأمنية في مصر، التي شرعت فورا في إجراءات البحث والتحري عن المواطن وظروف اختفائه مستعينة في ذلك بكاميرات المراقبة المتوافرة لديها، حيث تمكنت الكاميرات من تسجيل خروجه من المنطقة التي يسكن فيها بحي التجمع الخامس قبل اختفائه”.

وأشارت إلى استمرار البحث المكثف عن المواطن من قبل الجهات الأمنية بمتابعة وثيقة من السفارة وبالتنسيق مع أسرة المواطن.

وبينما تداولت مواقع محلية ومصرية اليوم أخبارًا عن العثور على جثة هتان، وهو ما نفاه شقيقه، لم تصدر إلى الآن أي بيانات رسمية عن السفارة السعودية في القاهرة ولا وزارة الداخلية المصرية.