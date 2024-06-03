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4 يونيو 2024

خبير في الشأن الإسرائيلي لـ”الوئام”: نتنياهو يحاول الهروب للأمام بفتح جبهة في الشمال

دوليات
خبير في الشأن الإسرائيلي لـ”الوئام”: نتنياهو يحاول الهروب للأمام بفتح جبهة في الشمال

الوئام- خاص

بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن رؤية جديدة لوقف إطلاق النار في غزة، اشتعلت جبهة الشمال بين حزب الله وإسرائيل، وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، البنية التحتية العسكرية للحزب في منطقة الحُولة بجنوب لبنان، وفقا لما أعلنه جيش الاحتلال.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان صحفي نشره عبر حسابه على “X”، إن هذه الطائرات حددت مستودعا لأسلحة حزب الله وأصابته، ما أدى إلى حدوث انفجارات ثانوية، وهو ما يُشير إلى وجود كميات كبيرة من الأسلحة في الموقع، قائلا إنه شن هذا الهجوم في أعقاب إطلاق 15 قذيفة من لبنان تجاه عدة مواقع شمال إسرائيل.

كما قصفت إسرائيل أهدافا في سوريا، وقالت وزارة الدفاع السورية، في بيان لها، إنه بعد منتصف الليل شن العدو الإسرائيلي هجوما جويا من جنوب شرق حلب، استهدف بعض المواقع قرب المدينة، وأضافت: «أوقَعَ العدوان عدة شهداء وأضرارا مادية».

وبشأن تصاعد الأحداث، يرى الدكتور أحمد فؤاد أنور، الباحث في الشأن الإسرائيلي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وحكومته، يحاولان التغطية على الفشل في الداخل، بشن هجمات على الجبهة اللبنانية والسورية لتطمين المجتمع الإسرائيلي المرتبك والمتصدع، مع دخول حرب غزة شهرها التاسع، دون تحقيق الحد الأدنى من النتائج أو انتصار ملموس أو إعادة الأسرى أحياء.

ويقول فؤاد أنور، في حديث خاص لـ”الوئام”، إن الهجمات على جبهتي سوريا وجنوب لبنان هروب للأمام من نتنياهو، وتُكلف إسرائيل ثمنا باهظا؛ بداية من الذعر الذي لحق بالإسرائيليين طوال الأيام الماضية في الشمال، بالإضافة إلى الحرائق التي اشتعلت في المستوطنات.

ويذكر الخبير في الشأن الإسرائيلي أن هناك العديد من الخسائر التي لحقت بإسرائيل؛ بداية من تضرر قطاع الزراعة وهروب العمال الأجانب، مرورا بأزمة قطاع السياحة الذي أُصيب بالشلل، بالإضافة لتراجع مؤشرات الاقتصاد الإسرائيلي يوما بعد يوم بسبب الحرب.

ويؤكد أحمد أنور قائلا: “حكومة نتنياهو فشلت على مدار أشهر الحرب في ترميم الردع والحماية الذي تلاشت في الداخل الإسرائيلي بعد حرب غزة، بخلاف أن إسرائيل أصبحت دولة منبوذة دوليا، وقادتها متهمون بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية”.

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