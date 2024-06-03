باستثناء مكة والمدينة.. انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثالث اليوم

يبدأ طلاب مدارس البنين والبنات، اليوم الثلاثاء، اختبارات الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1445هـ، بجميع مناطق السعودية، عدا مكة المكرمة والمدينة المنورة، بعدما جرى تقديم الاختبارات بهما هذا العام.

ويُقبل الطلاب على الاختبارات التحريرية، بعد الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة في مدارس التعليم لتأدية الطلاب والطالبات من الصف الثالث ابتدائي وحتى الثالث ثانوي اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث.

تبدأ الاختبارات لجميع المراحل الساعة الـ7 صباحاً فيما تبدأ اختبارات طلاب وطالبات التعليم المستمر الساعة الـ4 مساءً، بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري.

وكانت إدارتا تعليم منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة أعلنتا تقديم موعد الاختبارات، مراعاةً لكثافة حركة الحجاج والزوار، على أن يستمر العام الدراسي حتى 4 ذو الحجة 1445هـ (10 يونيو 2024 م)، بالتحويل إلى نموذج التعليم عن بُعد عبر منصة “مدرستي”، حيث سيتم خلال هذه الفترة معالجة الفاقد التعليمي.