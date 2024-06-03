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4 يونيو 2024

تجويع وتدريبات وحشية.. ماذا حدث لكلاب “دكتور ديث” في حفل قتال الموت؟

منوعات
تجويع وتدريبات وحشية.. ماذا حدث لكلاب “دكتور ديث” في حفل قتال الموت؟

حُكم على أعضاء عصابة قتال كلاب، يرأسها بريطاني يُعرف باسم “دكتور ديث” بالسجن، بعد إدانتهم بجرائم وحشية بحق الحيوانات، التي أجبروها على القتال حتى الموت.

ماذا حدث لكلاب دكتور ديث؟

استمعت محكمة تشيلمسفورد كراون في بريطانيا إلى تفاصيل عن تجويع الكلاب وإخضاعها لتدريبات قاسية قبل إجبارها على القتال حتى الموت أحيانًا. وقد عانت الكلاب من إصابات خطيرة وظروف قذرة دون مياه نظيفة أو فراش مناسب.

عولجت الكلاب المصابة بمعدات طبية مؤقتة لتجنب اكتشافها من قبل الأطباء البيطريين.

وأدان القاضي جيمي سوير العصابة، واصفًا معاملتها بـ”الهمجية والقسوة”، مشيرًا إلى أن القتال تم التخطيط له دون أي اعتبار لحقوق الحيوان.

أدلة الإدانة في هاتف الجاني

قُدمت الأدلة الرئيسية من هاتف “فيليب هاريس علي”، المعروف باسم “دكتور ديث”، البالغ من العمر 67 عامًا. شملت الأدلة صورًا ومقاطع فيديو للكلاب وتقارير مروعة تم إرسالها عبر تطبيق Signal.

مُدان سابقًا.. عصابة دكتور ديث

حُكم على الجاني بالسجن خمس سنوات لارتكابه 10 جرائم بموجب قانون رعاية الحيوانات. وكان قد ارتكب العديد من الجرائم أثناء خضوعه لشروط الترخيص بعد إدانته في عام 2007 بالشروع في القتل.

كما حكم على ستيفن ألبرت براون، 57 عامًا، بالسجن لمدة عامين وستة أشهر بعد إدانته بخمس جرائم مماثلة. وكان براون مسؤولًا عن توفير الأدوية والمعدات البيطرية غير القانونية.

وحُكم على بيلي ليدلي، 38 عامًا، بالسجن أربع سنوات لارتكابه 12 جريمة مختلفة. ووصف القاضي قراءة تقرير عن شجار استمر 58 دقيقة كان فيه ليدلي حكما بأنه “مروع”.

أما زوجته، إيمي ليدلي، 39 عامًا، التي لم تشارك بشكل مباشر في الحلبة، فقد حُكم عليها بأمر مجتمعي لمدة 18 شهرًا و200 ساعة عمل غير مدفوعة الأجر و25 يومًا من أنشطة إعادة التأهيل.

كما تم منع الأربعة من تربية الحيوانات لمدة 10 سنوات.

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