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فريق التحرير

4 يونيو 2024

فرصة دعم تنتظرها إسرائيل.. متى يلقي نتنياهو خطابه أمام الكونجرس الأمريكي؟

دوليات
فرصة دعم تنتظرها إسرائيل.. متى يلقي نتنياهو خطابه أمام الكونجرس الأمريكي؟

يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإلقاء كلمة أمام الكونجرس الأمريكي في يونيو الجاري، في خطوة يُنظر إليها على أنها الفرصة الأخيرة لإقناع الحليف الأمريكي بضرورة الاستمرار في الحرب على غزة.

تأتي هذه الزيارة في وقت يواجه فيه نتنياهو تحديات داخلية وخارجية متزايدة، وسط تضارب الأنباء حول الموعد الدقيق للخطاب بسبب العطلة اليهودية التي تصادف يوم 13 يونيو.

وتترقب الأوساط السياسية الأمريكية والدولية كلمة نتنياهو التي من المتوقع أن تركز على العلاقات الإسرائيلية الأمريكية والتهديدات الأمنية التي تواجه إسرائيل، خاصة من غزة.

يُذكر أن نتنياهو قد زار الكونجرس الأمريكي في مناسبات عدة، ولكن الزيارة المرتقبة تحمل وزنًا إضافيًا في ضوء التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط.

يقف نتنياهو أمام مجموعة من الأزمات على المستويين الداخلي والخارجي، بما في ذلك الانتقادات المتزايدة لسياسته تجاه الفلسطينيين ومحاكمات الفساد التي تلوح في الأفق. يبدو أن خطابه أمام الكونغرس يمثل جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز موقفه السياسي وكسب الدعم الدولي للإجراءات الإسرائيلية ضد غزة.

تضارب تواريخ الخطاب

كان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد في بيان، السبت الماضي، أنه قبل دعوة من قادة الكونجرس الأمريكي لإلقاء خطاب أمام جلسة مشتركة للكونجرس.

تضاربت الأنباء حول موعد الخطاب المرتقب، حيث أشارت بعض المصادر إلى أن العطلة اليهودية قد تؤثر على التاريخ المعلن سابقًا وهو الثالث عشر من يونيو الجاري ، الأمر الذي يضع التخطيط للزيارة تحت ضغط التنسيق بين الجداول الزمنية المعقدة.

وكان من شأن ذلك الموعد أن يتزامن مع وجود الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي اختلف مع نتنياهو بشأن حرب غزة، في بوليا بإيطاليا لحضور قمة زعماء مجموعة السبع في الفترة من 13 إلى 15 يونيو.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان إنه لم يتحدد بعد موعد لإلقاء خطابه أمام الكونجرس، لكنه لن يلقيه في 13 يونيو بسبب عطلة يهودية.

كم مرة تكلم نتنياهو أمام الكونجرس؟

كلمة بنيامين نتنياهو الرابعة أمام الكونجرس الأمريكي، سبقتها ثلاث خطابات في أعوام 1996، 2011 و2015، كل منها حمل أجندة محددة وكانت محطة لعرض سياساته ورؤيته للعلاقات الإسرائيلية – الأمريكية.

في خطابه الأول بعد توليه السلطة، شدد نتنياهو على التزام إسرائيل بالسلام والأمن وحذر من الخطر النووي الإيراني، وفي خطابه الثاني، وسط تحولات الربيع العربي، أكد على أهمية الدعم الأمريكي ورفضه لحدود 1967 والتهديد الإيراني، أما في 2015، فقد كان الخطاب جرس إنذار حول الاتفاق النووي الإيراني، معبرًا عن مخاوف إسرائيل الأمنية وداعيًا الكونغرس للتعاون لمواجهة التحديات.

وبإلقائه الخطاب، سيصبح نتنياهو أول رئيس أجنبي يخاطب الكونجرس أربع مرات، متفوقًا على رئيس الوزراء البريطاني السابق ونستون تشرشل الذي ألقى ثلاثة خطابات.

وتشير الدلائل إلى أن خطاب نتنياهو المنتظر أمام الكونجرس بمثابة محاولة حاسمة لتعزيز العلاقات الإسرائيلية الأمريكية وتأمين الدعم اللازم لتحركات إسرائيل المستقبلية في الشرق الأوسط.

وبينما يترقب العالم تفاصيل الخطاب، تظل الأسئلة قائمة حول مدى نجاح نتنياهو في تحقيق أهدافه في هذه اللحظة الحرجة.

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