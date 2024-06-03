تحت شعار “ما وراء التقنيات”.. الرياض تستضيف قمة “إينوكسيرا” الأكبر لتقنيات التعليم الذكي

استضافت السعودية، الإثنين، النسخة السادسة من قمة إينوكسيرا العالمية، وهي أكبر قمة لتكنولوجيا التعليم في الشرق الأوسط، أقيمت في مركز الملك عبد الله المالي بالرياض تحت شعار “ما وراء التقنيات – اكتشف التعلم اللامحدود”.

انطلقت القمة تحت رعاية وزارتي التعليم والاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، وتناولت أحدث الابتكارات في مجال التعلم الذكي في ظل الثورة الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وركزت على تسخير التكنولوجيا لتطوير تجربة تعليمية وتدريبية مبتكرة.

شارك في القمة قادة الفكر من المملكة والمنطقة، ومن بينهم المهندس مرهف بن محمد المدني مساعد وزير التعليم للتطوير والتحول، والسيد إبراهيم الناصر وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتكنولوجيا، والمهندس أنس المديفر الرئيس التنفيذي في برنامج تنمية القدرات البشرية.

شملت الحلقات النقاشية موضوعات متنوعة حول دور الذكاء الاصطناعي في تحسين مُخرَجات التعليم، وأثره على سياسات وأساليب التعلم. كما تم استعراض مفهوم “التعلم الذكي والمُخصص” وكيفية الاستفادة منه لتلبية احتياجات كل طالب بشكل فردي، إلى جانب تطبيقات الواقع الافتراضي والواقع المُعَزَّز في التعليم.

انطلقت القمة بالتعاون مع كلاسيرا العالمية للتعليم الذكي (Classera)، وبمشاركة أكبر قادة الصناعة وشركات تكنولوجيا التعليم والتدريب والتطوير من مختلف أنحاء العالم، مثل إنتل ومايكروسوفت ولينوفو وناشيونال جيوغرافيك وغيرها من الشركات العالمية و المحلية.

شهدت القمة مشاركة فعالة من مؤسسات عدة منها مركز التدريب القضائي بوزارة العدل السعودية، وجمعية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونقابة المهندسين بالأردن، ووزارة العمل العمانية. وشارك أكثر من 1000 شخص من قادة الصناعة والمهتمين بتكنولوجيا التعلم الذكي، إلى جانب 30 متحدثًا عالميًا بارزًا و35 عارضًا من كبرى الشركات الرائدة في قطاع تكنولوجيا التعليم والتدريب.

وخلال القمة، تم الإعلان عن نتائج مسابقة المعلم المُبتكر 2024، التي طورتها كلاسيرا بالتعاون مع إنتل للاحتفال بالمعلمين الذين يستخدمون التقنيات التكنولوجية لتصميم نماذج تعليمية محفزة وإبداعية. وأكد السيد أحمد العبد الجبار، المدير العام لإنتل بالسعودية، على أهمية دعم المعلمين وتشجيعهم على استخدام التكنولوجيا في التعليم.

وتؤكد قمة إينوكسيرا التزام السعودية بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى بناء مجتمع معرفي متقدِّم ومواكبة التطورات المتسارعة في العصر الرقمي، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد للابتكار في مجال التعليم.