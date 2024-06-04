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4 يونيو 2024

الأرصاد: رياح نشطة مثيرة للأتربة على الشرقية والرياض ونجران

محليات
الأرصاد: رياح نشطة مثيرة للأتربة على الشرقية والرياض ونجران

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، ونجران، كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.

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وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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