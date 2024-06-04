راصد الزلازل الهولندي يحذر من نشاط زلزالي كبير من 6 إلى 8 يونيو

حذّر راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، من اندلاع زلزال قوي في الفترة ما بين 6 و8 يونيو، مؤكدًا أن الأرض ستكون في اقترانين يشملان عطارد والزهرة اليوم 4 يونيو، حيث أن الزلزال سيكون بعد ظهور القمر الجديد.

وقال في تصريحات له: “سيكون لدينا هندسة حرجة اليوم، وسيحدث اقترانين متزامنين: الأول هو الأرض وعطارد والمشتري، والثاني هو الزهرة والشمس والأرض هذا يعني أننا يجب أن نكون في حالة تأهب قصوى”.

وتابع: “هناك احتمال حدوث زلزال كبير، حيث إن الاقترانين يحدثان وبينهما أقل من 5 ساعات وهو أمر بالغ الأهمية ونرى أيضاً اقترانين قمريين قادمين، أحدهما مع أورانوس والآخر مع المشتري”.

وأوضح: “وبعد ذلك، سيكون القمر بين الأرض والشمس. ونحن نعلم أن هذا هو القمر الجديد. يحدث ذلك في اليوم السادس من الشهر”.