أسعار النفط تتراجع.. وقلق بين المستثمرين من “زيادة المعروض”

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، لتواصل خسائر الجلسة السابقة عندما تراجعت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر، مع قلق المستثمرين إزاء زيادة الإمدادات في وقت لاحق من العام.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 78.16 دولار للبرميل.

وأغلق خام برنت دون 80 دولارا للمرة الأولى منذ السابع من فبراير، بعد أن انخفض أكثر من 3% أمس الإثنين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 74.05 دولار.

وأغلق بالقرب من أدنى مستوى في أربعة أشهر أمس بعد تراجعه 3.6 بالمئة.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بقيادة روسيا، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، يوم الأحد على تمديد معظم تخفيضات إنتاج النفط حتى 2025.

كما أثرت علامات ضعف نمو الطلب على أسعار النفط في الأشهر القليلة الماضية، مع التركيز على البيانات المتعلقة باستهلاك الوقود في الولايات المتحدة.

وانخفض متوسط ​​سعر البنزين في الولايات المتحدة 5.8 سنت إلى 3.50 دولار للجالون أمس الإثنين، وفقا لبيانات شركة جاز بودي.