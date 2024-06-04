احتساب نسبة التذبذب لسهم “ثمار التنمية” على أساس سعر 55.50 ريال

أعلنت تداول السعودية اليوم الثلاثاء، عن احتساب نسبة التذبذب لسهم شركة ثمار التنمية القابضة على أساس سعر 55.50 ريال، لتخفيض رأس مال الشركة.

وكانت الجمعية العامة الغير عادية لشركة ثمار التنمية القابضة وافقت أمء الإثنين على تخفيض رأس مال الشركة. وبناء عليه فإنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 55.50 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.

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وسيتم تعليق تداول سهم الشركة وذلك بناءً على قواعد الإدراج لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الثلاثاء على أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بتطبيق التخفيض لسهم شركة ثمار التنمية القابضة في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول غدًا الأربعاء.