امرأة تصاب بالسكر بدون تناول جرعة كحول واحدة.. والسبب “الجعة الذاتية”

في حادثة غريبة، انتهى الأمر بامرأة في غرفة الطوارئ، بعد معاناتها من النعاس المفرط وصعوبة في الكلام ورائحة كحول تنبعث من أنفاسها، على الرغم من تأكيدها أنها لم تستهلك أي مشروبات كحولية.

وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، شخّص الأطباء حالتها بمتلازمة نادرة تُعرف بـ “متلازمة الجعة الذاتية”.

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وبحسب موقع “لايف ساينس” تبيّن أن المرأة، التي تبلغ من العمر 50 عامًا، زارت قسم الطوارئ سبع مرات على مدار عامين، وكانت تظهر عليها أعراض مشابهة لحالة السكر في كل مرة.

أشار الأطباء إلى أن النعاس المفرط كان مثيرًا للقلق بشكل خاص، حيث كانت تغفو فجأة أثناء الاستعداد للعمل أو إعداد الطعام، مما أدى إلى غيابها المتكرر عن العمل وفقدان شهيتها.

في تقرير جديد نُشر يوم الاثنين في مجلة الجمعية الطبية الكندية، أوضح الأطباء أنه قبل ظهور أعراض السكر، كانت المرأة تعاني من التهابات متكررة في المسالك البولية لمدة خمس سنوات، وعولجت بدورات متكررة من المضادات الحيوية.

وأضاف الأطباء أن هذه الجرعات الكبيرة من المضادات الحيوية، بجانب القضاء على التهابات المسالك البولية، دمرت البكتيريا المفيدة في أمعائها، مما أتاح للفطريات الموجودة في الأمعاء التفوق. بعض هذه الفطريات يمكنها تخمير الكربوهيدرات، مما يشبه عملية تخمير الكحول.

تحدث متلازمة الجعة الذاتية عندما تنمو الفطريات مثل خميرة البيرة والمبيضات البيضاء بتركيزات عالية، وتصل إلى كميات كافية من الكربوهيدرات في النظام الغذائي للشخص، مما يؤدي إلى الشعور بالسكر.

يعتقد الأطباء أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم وضعف في تحليل الكحول هم أكثر عرضة لهذا الاضطراب، ويرجع ذلك جزئيًا إلى العوامل الوراثية.