للمرة الأولى في تاريخ البشرية.. مسبار صيني يقلع من الجانب الآخر للقمر

أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”، اليوم، أن المسبار الصيني “تشانغ آه-6” انطلق من الجانب البعيد للقمر ليبدأ رحلة العودة إلى الأرض.

وأقلع المسبار أقلع صباح اليوم، وهو يحمل عينات التربة التي جمعها من الجانب الآخر للقمر لأول مرة في تاريخ البشرية ووصل إلى القمر.

ويتكون من وحدة مدارية ووحدة عودة ووحدة هبوط ووحدة إقلاع، كما أنه مزود بكاميرا هبوط وكاميرا بانورامية وأجهزة لتحليل الطيف المعدني وتركيب التربة القمرية.

ومن المتوقع أن يعيد المسبار الصيني إلى الأرض حوالي 2 كلغم من تربة القمر، بحسب ما ذكرت وكالة “شينخوا”.