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فريق التحرير

4 يونيو 2024

“السعودية للأسماك” تقدم طلبًا لهيئة السوق لتخفيض رأس مالها

اقتصاد
“السعودية للأسماك” تقدم طلبًا لهيئة السوق لتخفيض رأس مالها

أعلنت الشركة السعودية للأسماك “السعودية للأسماك” اليوم الثلاثاء، عن تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية.

وأوضحت “السعودية للأسماك” في بيان عبر “تداول السعودية” أنها قدمت الطلب بناء على توصية مجلس إدارتها ‏بتخفيض رأس مالها في 2 يناير الماضي وإلى إعلانها على “تداول” في 20 مايو الماضي عن تعديل توصية مجلس الإدارة.‏

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وأشارت الشركة إلى أنها قدمت ملف طلب الموافقة على ‏تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية أمس الإثنين الموافق 3 يونيو الجاري، لتخفيض رأس مالها بقيمة 264.8 مليون ريال.

وستعلن الشركة السعودية للأسماك عن أي تطورات جوهرية تتعلق بالطلب.‏

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