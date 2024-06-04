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فريق التحرير

4 يونيو 2024

أزمة منتجات “شي إن”.. استشاري أمراض جلدية: مادة الفثالات تسبب سرطانات الكبد والغدة الدرقية

منوعات
أزمة منتجات “شي إن”.. استشاري أمراض جلدية: مادة الفثالات تسبب سرطانات الكبد والغدة الدرقية

قال استشاري الأمراض الجلدية الدكتور علي الحصيف، إنه وفقًا لأخر التقارير الطبية فإن مادة الفثالات توجد بنسب عالية جدا تصل لأكثر من 400% في بعض المنتجات.

وأضاف، استشاري الأمراض الجلدية، خلال تصريحات لقناة “الإخبارية”، أنه حسب التقارير الطبية تكمن خطورة مادة الفثالات وتنقل العدوى عند التلامس المباشر للجلد أوالتنفس أو الابتلاع من بعض المنتجات.

وأشار إلى أنه عادة ما يكون المناطق التي تصيبها هي الكبد وتؤثر على هرمونات الجلد وتؤثر على مرضى السكر والتهاب الغدة الدرقية وقد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان في بعض الحالات.

وكانت صحيفة “ديلي ميل” فجرت مفاجآة كبيرة، حيث أكدت أن الملابس والإكسسوارات التي تبيعها شركة الأزياء السريعة العملاقة “شي إن”، تحتوي على مستويات عالية من المواد الكيميائية السامة.

وأظهرت الاختبارات العشوائية للملابس والحقائب والأحزمة وغيرها من العناصر وجود نسبة عالية من المواد الكيميائية المرتبطة بالسرطان.

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وكشفت أحدث النتائج عن مستويات مفرطة من الفثالات، وهو نوع من المواد الكيميائية المستخدمة لتليين البلاستيك، والتي من المعروف أنها تسبب اضطرابات هرمونية.

وأتلفت السلطات الكورية الجنوبية مجموعة من ملابس الأطفال التابعة لمنصة شي إن لاحتوائها على الفثالات بمعدل عالي جدا 400 ضعف العادي وتم إتلافها قبل الدخول للسوق الكوري

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