أزمة منتجات “شي إن”.. استشاري أمراض جلدية: مادة الفثالات تسبب سرطانات الكبد والغدة الدرقية

قال استشاري الأمراض الجلدية الدكتور علي الحصيف، إنه وفقًا لأخر التقارير الطبية فإن مادة الفثالات توجد بنسب عالية جدا تصل لأكثر من 400% في بعض المنتجات.

وأضاف، استشاري الأمراض الجلدية، خلال تصريحات لقناة “الإخبارية”، أنه حسب التقارير الطبية تكمن خطورة مادة الفثالات وتنقل العدوى عند التلامس المباشر للجلد أوالتنفس أو الابتلاع من بعض المنتجات.

فيديو | استشاري الأمراض الجلدية د. علي الحضيف: حسب التقارير الطبية تكمن خطورة مادة الفثالات عند التلامس المباشر للجلد وتؤدي إلى سرطان الكبد والغدة الدرقية #برنامج_اليوم pic.twitter.com/z5Czy7BJMP — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) June 4, 2024

وأشار إلى أنه عادة ما يكون المناطق التي تصيبها هي الكبد وتؤثر على هرمونات الجلد وتؤثر على مرضى السكر والتهاب الغدة الدرقية وقد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان في بعض الحالات.

وكانت صحيفة “ديلي ميل” فجرت مفاجآة كبيرة، حيث أكدت أن الملابس والإكسسوارات التي تبيعها شركة الأزياء السريعة العملاقة “شي إن”، تحتوي على مستويات عالية من المواد الكيميائية السامة.

وأظهرت الاختبارات العشوائية للملابس والحقائب والأحزمة وغيرها من العناصر وجود نسبة عالية من المواد الكيميائية المرتبطة بالسرطان.

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وكشفت أحدث النتائج عن مستويات مفرطة من الفثالات، وهو نوع من المواد الكيميائية المستخدمة لتليين البلاستيك، والتي من المعروف أنها تسبب اضطرابات هرمونية.

وأتلفت السلطات الكورية الجنوبية مجموعة من ملابس الأطفال التابعة لمنصة شي إن لاحتوائها على الفثالات بمعدل عالي جدا 400 ضعف العادي وتم إتلافها قبل الدخول للسوق الكوري