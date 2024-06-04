سلالة شديدة العدوى.. “إنفلونزا الطيور” تضرب أستراليا

أعلنت السلطات الأسترالية، عن اكتشاف سلالة شديدة العدوى من الفيروس المسبب لمرض إنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن ثالثة في ولاية فيكتوريا.

وأوضحت الفحوصات، أنه تم اكتشاف السلالة “إتش7 إن 3″ من الفيروس” إلا أن هذه السلالة تختلف عن السلالة “إتش 5 إن 1” التي انتشرت في الطيور والثدييات في أنحاء العالم في الأعوام القليلة الماضية.

ما السلالات التي تنتشر حاليا بالعالم؟

H5N1 وH3N8، وحتى الآن تم اكتشاف فيروس H5N1 في حوالي 80 مليون طائر ودواجن على مستوى العالم منذ سبتمبر 2021.

يُذكر أن أمريكا سجلت ثالث حالة إصابة بشرية بأنفلونزا الطيور، وهو المرض الفيروسي الحاد والمعدي الذي يؤثر على الجهاز الهضمي والتنفسي ويؤدي إلى نفوق الطيور.