“الحفر العربية” تعلق عقود عمل 3 منصات بحرية مع “أرامكو”

أعلنت شركة الحفر العربية اليوم الثلاثاء، عن الإنتهاء من مناقشه خياراتها مع شركة أرامكو السعودية المتعلقة بتعليق 3 منصات حفر بحرية.

وأوضحت الشركة في بيان عبر “تداول السعودية” اليوم الثلاثاء، أنه تم تعليق عقود عمل منصتيّ حفر بحريتين لمدة 12 شهرًا، والتوصل إلى اتفاق بعدم تمديد العقد الحالي لمنصة ثالثة ينتهي في يونيو الجاري بسبب النفقات الرأسمالية الكبيرة اللازمة لتمديد ذلك العقد.

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وأكدت الحفر العربية، أنها تجري مناقشات جادة مع أطراف مختلفة من اجل ايجاد فرص عمل جديدة للمنصات البحرية التي تم تعليق أعمالها، بما في ذلك أطراف خارج السعودية.

هذا وتتوقع الشركة زيادة في الإيرادات على أساس سنوي، متماشية مع التوقعات الإرشادية التي تم الإعلان عنها سابقًا لعام 2024، بقيمة تتراوح ما بين 3.6 مليار إلى 3.9 مليار ريال، بالرغم من الأثر المتوقع على الإيرادات بقيمة تقدر بحوالي 190 مليون ريال، نتيجة لانخفاض نشاط منصات الحفر البحرية.

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وأشارت الشركة في بيانها، إلى أن النمو في الإيرادات سيكون مدعومًا بالمساهمة المبكرة لبدء العمل لثلاث منصات حفر بريه غير تقليدية، بدأت عقودها قبل تاريخ البدء المخطط لها، في حين من المتوقع أن تبدأ المنصات السبع المتبقية، أعمالها التشغيلية تدريجيًا خلال الربع الثالث من عام 2024.