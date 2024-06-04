“الغاز والتصنيع” توزع 82.5 مليون ريال أرباحًا على المساهمين عن النصف الأول من 2024

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية، اليوم الثلاثاء، عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباحًا نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2024، بقيمة 82.5 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان عبر “تداول السعودية” أن عدد الأسهم المستحقة 75 مليون سهم، فيما تبلغ حصة السهم 1.1 ريال، حيث يتم توزيع أرباح نقدية بنسبة 11%، مشيرة إلى أن تاريخ التوزيع 22 يوليو المقبل.

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وذكرت شركة الغاز والتصنيع الأهلية، في بيانها، أن تاريخ الأحقية يوم الاثنين الموافق 8 يوليو المقبل، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وقالت إن الأرباح التي ستدفعها للمستثمرين غير المقيمين بالسعودية، خاضعة للضريبة المستقطعة بنسبة 5% عند تحويل الأرباح أو إيداعها في حساباتهم المصرفية، وفقًا لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.