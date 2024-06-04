تسبب في وفاة لاعب الرجبي روب بورو.. 6 أعراض لداء العصبون الحركي

توفى مؤخرًا لاعب الرجبي الشهير روب بورو، بطريقة تراجيدية، إثر المضاعفات الصحية لداء “العصبون الحركي” الذي أصابه في 2019.

ويصيب المرض آلاف الأشخاص حول العالم سنويًّا، ويمكن أن يحدث للبالغين في أي عمر، إلا أنه من المرجح أن يصيب من تزيد أعمارهم على الـ50 عامًا، كما أنه لا علاج لهذا المرض حاليا.

وفيما يلي أبرز الأعراض التي يجب الانتباه إليها وعدم تجاهلها بالنسبة للمرض:

ضعف في الكاحل أو الساق

تلعثم في الكلام أو صعوبة في البلع

قبضة ضعيفة

تشنجات في العضلات

فقدان الوزن: قد تصبح عضلات ذراعيك أو ساقيك أضعف بمرور الوقت

صعوبة في منع نفسك من البكاء أو الضحك في المواقف غير المناسبة