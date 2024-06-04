لراحة ضيوف الرحمن.. طلاء لتبريد المنطقة المحيطة بمسجد نمرة لخفض درجات الحرارة

أنهت الهيئة العامة للطرق تقنية طلاء الأسطح الإسفلتية للمنطقة المحيطة لمسجد نمرة، وذلك لراحة ضيوف الرحمن.

وتعمل التقنية الجديدة، على تحقيق الراحة التامة للحجاج من خلال زيادة مستوى التبريد للمناخ من حولهم، حيث يسهم الطلاء الأبيض في خفض درجة حرارة السطح بنحو 20 درجة مئوية، باستخدام عدة مواد محلية الصنع لها القدرة على امتصاص كمية أقل من الأشعة الشمسية.

وتجري آلية تبريد الطرق، علميًا عبر عكس أشعة الشمس حيث تعمل على تقليل درجات الحرارة خلال النهار والليل.

وكانت التجربة في العام الماضي، ضمن مناطق محددة، وذلك في طرق المشاة المؤدية لرمي الجمرات بالمشاعر المقدسة التي ترتفع بها درجات الحرارة، حيث تم هذا العام توسع التجربة لتغطي المنطقة المحيطة بمسجد نمرة بحول 25 ألف متر مربع.