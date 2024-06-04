إحصاء إسرائيلي: أكثر من ثلث الأسرى في غزة لقوا حتفهم

كشف إحصاء حكومي في إسرائيل، اليوم الثلاثاء أن تل أبيب تعتقد أن أكثر من ثلث الأسرى المتبقين في قطاع غزة لقوا حتفهم.

ويأتي الإحصاء الإسرائيلي الجديد في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تعزيز جهود استعادة الأسرى بموجب مقترح لإنهاء الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس”.

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وبحسب الإحصاء الحكومي الإسرائيلي، لا يزال هناك 120 أسيرًا وأعلن مسؤولون إسرائيليون وفاة 43 منهم دون استعادة جثثهم بناء على معلومات من مصادر مختلفة بما في ذلك معلومات مخابرات وكاميرات مراقبة أو مقاطع فيديو التقطها مارة وتحليلات للأدلة.