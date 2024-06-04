خطة من 3 مراحل.. “الالتزام البيئي” يكثف مراقبته خلال موسم الحج

كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل خطته لموسم الحج في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وذكر المركز، أن الخطة تتضمن 3 مراحل متكاملة ستشكل رقابة مكثفة على كافة المنشآت والأنشطة التي سيعبر من خلالها الحجاج إلى المشاعر المقدسة وتستمر أثناء أداء مناسكهم وحتى انتهاء الموسم.

بدوره، أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي سعد المطرفي، تفاصيل الخطة، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى انطلقت في العشرين من ذي القعدة عبر تنفيذ نحو ١٥٠٠ جولة رقابية مكثفة لكافة الأنشطة والمجمعات والطرق التي يسلكها الحجاج إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار إلى أنها تشمل طرق الهدا والسيل والجموم والليث جدة القديم وطريق الأمير محمد بن سلمان، وطريق الهجرة وطريق القصيم.

وقال إن إعداد خطة موسم الحج الحالي بدأت من انتهاء الموسم السابق، عبر إعداد قاعدة بيانات ضخمة تضمنت تصنيفًا للمنشآت والمواقع وحالاتها وتحديد الجهات المشرفة عليها، لتسريع الاستجابة في حال رصد أي ملوثات والحد منها في الوقت المناسب لضمان سلامة وصحة الحجاج.

مراحل خطة “الالتزام البيئي”

وتابع حديثه بالقول، إن المرحلة الأولى تتضمن أخذ مئات العينات من التربة والمياه الجوفية والآبار التي تغذي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى الرصد على مدار الساعة لجودة الهواء والضوضاء وتقديم تقارير يومية لكافة الجهات ذات العلاقة.

وأعلن عن انطلاق المرحلة الثانية في مطلع ذو الحجة والتي تستمر حتى ثالث أيام التشريق، وذلك عبر رصد المواقع ذات التأثيرات البيئية داخل مكة المكرمة وداخل المشاعر المقدسة.

وسيتم رصد كافة التجاوزات على مدار الساعة للحدود المسموح عبر جولات يومية لمفتشي المركز وأجهزة قياس محمولة وثابتة لقياس جودة الهواء والضوضاء.

وأكد المطرفي، أن الفرق الميدانية أثبتت مساهمتها الفعالة في موسم الحج الماضي عبر وقف بعض التجاوزات لحالات عدم الالتزام في أوقات وجيزة وهو ما انعكس بشكل إيجابي على جودة الأوساط البيئية لضيوف الرحمن أثناء تأدية مناسكهم.

وعن المرحلة الثالثة، قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، إنها ستتم بعد انتهاء أعمال الحج، وتتضمن جولات رقابية داخل المشاعر المقدسة للتأكد من عدم وجود تأثيرات على الأوساط البيئية، ومتابعة مخرجات المسالخ والمرادم والتأكد من موافقتها للمعايير والاشتراطات النظامية.

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وشدد على أهمية حماية الأوساط البيئة والتزام كافة الجهات والمنشآت بشروط ومعايير الالتزام البيئي التي نص عليها نظام البيئة ولائحته التنفيذية لخدمة ضيوف الرحمن أثناء موسم الحج، وباقي أيام العام حفاظًا على الموارد الطبيعية واستدامتها كي ترتفع مؤشرات جودة الهواء والماء والتربة في كافة أنحاء السعودية.