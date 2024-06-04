تحطم طائرة تدريب عسكرية ومصرع طيارين في تركيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء، مصرع طيارين في حادث تحطم طائرة خلال تنفيذ مهمة تدريبية في وسط البلاد.

الطائرة، التي أقلعت من قاعدة قيصرية العسكرية، سقطت وتحطمت تحت ظروف غير معلومة، مما أسفر عن وقوع الحادث المؤسف.

وسائل الإعلام التركية بثت صورًا تُظهر الطائرة وهي تشتعل بالنيران وتنبعث منها أعمدة الدخان الأسود، وبدا أن الحطام قد سقط في منطقة زراعية.

وعبر وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، عن تعازيه لأسر الضحايا وللقوات المسلحة عبر منصة “اكس”.

وفقًا لما نشرته وكالة الأناضول الحكومية، هرعت فرق الإطفاء والإنقاذ وقوات الدرك إلى موقع الحادث للتعامل مع الوضع، وتبقى تفاصيل الحادث وأسبابه محل تحقيق لمعرفة ملابسات ما حدث.