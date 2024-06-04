رغم فصل 12 ألف موظف خلال 2023.. موجة تسريح جديدة في جوجل

كشفت تقارير، أن شركة ألفابت ستقوم بتسريح موظفين من عدة فرق في جوجل كلاود، وهي واحدة من أسرع شركاتها نموًا.

وأخطرت الشركة الموظفين الأسبوع الماضي بالتخفيضات، مع إلغاء الأدوار في المبيعات والاستشارات والتسويق والعمليات والهندسة، وفقًا لمراسلات داخلية بالشركة.

وكشف مصدر بالشركة، أن التخفيضات تدريجية عبر الفرق لمواءمة تنظيمها بشكل أفضل مع السوق، حيث أنه من المقرر إلغاء نحو 100 وظيفة على أقصى تقدير.

وتجري جوجل عمليات تسريح مستمرة للعمال منذ أوائل عام 2023 حيث أعلنت في 20 يناير من العام ذاته تسرّيح 12 ألف موظّف من العاملين بالشركة.