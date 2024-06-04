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فريق التحرير

4 يونيو 2024

22 جلسة غسيل كلوي للحجاج بالمدينة المنورة يوميا

حج 2024
22 جلسة غسيل كلوي للحجاج بالمدينة المنورة يوميا

خصص تجمع المدينة المنورة الصحي صالة غسيل كلوي مجهزة بأحدث التقنيات الطبية في مستشفى الملك فهد لخدمة الحجاج المصابين بالفشل الكلوي.

تأتي هذه الخطوة لضمان تقديم رعاية طبية مميزة للحجاج والمعتمرين بكل يسر وسهولة، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات الخاصة التي يواجهونها.

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن الصالة المعدة لغسيل الكلى تحتوي على 11 جهازًا يمكنها أن تنفذ 22 جلسة يوميًا، وتضمنت كوادر طبية مؤهلة لتقديم الخدمة. الجلسات يتم جدولتها بعناية من خلال التنسيق المسبق مع البعثات الطبية لحملات الحج، مع إرفاق التقارير الطبية التي تثبت حاجة الحاج للغسيل.

ومنذ بداية موسم الحج الحالي، استفاد 106 حجاج من خدمات الغسيل الكلوي، حيث تلقوا الرعاية الطبية اللازمة داخل المركز.

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