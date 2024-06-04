القيادة تُهنئ ملك تونغا بذكرى استقلال بلاده.. العلاقات الدبلوماسية بدأت في 2020

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، للملك توبو السادس ملك مملكة تونغا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة تونغا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وأرسل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للملك توبو السادس ملك مملكة تونغا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة تونغا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

يُذكر أنه في 15 ديسمبر من عام 2020 وقعت السعودية اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع مملكة تونغا، بهدف تعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين، ودعم قضايا الأمن والسلام في العالم.