مركز الحوار العالمي “كايسيد” يعلن تشكيل مجلس الإدارة الجديد

أعلنت دول مجلس الأطراف لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الديانات والثقافات “كايسيد” عن تشكيل مجلس إدارة جديد للمركز.

وذكر المركز في بيان، أن المجلس الجديد يضم 9 أعضاء من رموز وقيادات دينية يمثلون 5 أديان وفق نظام المركز وهي الإسلام والمسيحية واليهودية والبوذية والهندوسية.

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ويضم التشكيل الجديد الشيخ محمد بن عبدالواحد العريفي، الشيخ الدكتور عبدالوهاب أحمد السامرائي، الشيخ الله شكر باشا زاده، الأب لورانس بازانيز، المطران إيمانويل أداماكيس، القس رنا خان، الحاخام جاكلين هاريل “جاكي” تابيك، وكوشو نيوانو، وساسيكومار ثارمالينغام.

بدوره، ثمن الأمين العام لمركز الحوار العالمي الدكتور زهير الحارثي، موافقة “كايسيد” على تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجديد من أصحاب المعرفة والكفاءة والخبرة في مجالي الحوار وتقارب الأديان.

وأعرب الحارثي، عن ثقته الكبيرة بهذا الاختيار، ومؤكدًا على أن تعيين أعضاء المجلس سينعكس على دور المركز وتفاعله على الصعيد العالمي، ويعزز المرحلة الجديدة التي يعيشها المركز لتحقيق مستهدفاته.

منصة دولية لتعزيز الحوار

وأكد أن تشكيل مجلس الإدارة الجديد يؤكد على استمرارية المركز في أداء دوره الإنساني كمنصة دولية لتعزيز الحوار ومن أجل خدمة البشرية جمعاء، وكذلك يعكس اهتمام ودعم “كايسيد”.

وأشار إلى أن العلاقة ما بين مجلس الأطراف ومجلس الإدارة والأمانة العامة للمركز تكرس أهمية التعاون والتفاعل ضمن إطار الحوكمة والشفافية من أجل تحقيق الأهداف السامية لمنظمة دولية عريقة مثل كايسيد.

وأشاد بتجارب وخبرات أعضاء مجلس الإدارة الجديد لمركز “كايسيد”، مؤكدًا أنهم إضافة قيمة لدور المركز وجهوده في تعزيز السلام.

ترسيخ التقارب والتعايش والتسامح

كما أكد على التزام المركز في القيام بدوره في ترسيخ التقارب والتعايش والتسامح بين أتباع الديانات والثقافات، وأن لا بديل عن الحوار في مواجهة العنف.

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واستطرد قائلاً: “إننا نعول على دور رجال الدين المهم في إيصال الرسالة الإنسانية داخل المجتمعات و لدى أيضا صانعي القرار، ولذلك نحن نحتفي بأعضاء مجلس إدارتنا الجديد الذي سيلعب دورا رئيسيا في تنفيذ استراتيجية المركز”.

وفي ختام تصريحاته، رحب بأعضاء المجلس متمنيا لهم التوفيق والسداد في أداء المسؤولية المناطة بهم.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعًا في العاصمة البرتغالية لشبونة خلال الفترة المقبلة، ويتكون “كايسيد” من السعودية وإسبانيا والنمسا والفاتيكان.