أكثر من مليار ريال قيمة الصفقات بالبورصة العقارية اليوم

شهدت البورصة العقارية اليوم الثلاثاء، 1091 صفقة بقيمة تجاوزت مليار ريال لمساحة متداولة وصلت إلى أكثر من 1.8 مليون متر مربع.

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وكان أعلى سعر سجل للمتر عبر البورصة العقارية اليوم 91930 ريال، فيما بلغ متوسط السعر 554 ريالاً للمتر المربع.

الأحياء الأكثر تداولاً

سيطرت أحياء الرياض على قائمة الأحياء الأكثر تداولاً على مستوى السعودية عبر البورصة العقارية، وجاء حي نمار في صدارة القائمة بصفقات تخطت 54.8 مليون ريال.

وجاء حي النرجس في المركز الثاني بقيمة صفقات بلغت أكثر من 47.4 مليون ريال، يليه حي الرمال بأكثر من 33 مليونًا، ثم الريان بأكثر من 27.1 مليون ريال، يليه الجنادرية بقيمة تخطت 26.3 مليوم ريال.