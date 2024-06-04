اليوم العالمي للبيئة.. السعودية تقود الحراك الدولي لتعزيز الاستدامة البيئية

تحتفي السعودية يوم غد الأربعاء باليوم العالمي للبيئة، والذي يعد أحد أهم المنابر الدولية للتَعريف والتوعية بأهمية البيئة والحفاظ عليها.

وتحت شعار “أرضنا مستقبلنا”، تقام الفعاليات لهذا العام في العاصمة الرياض بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات، وتتميّز بمشاركات واسعة لأكثر من 150 دولة بالإضافة إلى المهتمّين بالمجال البيئي.

وتتضمن فعاليات اليوم العالمي للبيئة لهذا العام تسليط الضوء على القضايا الملحة المتعلقة بتدهور الأراضي والتصحر والحاجة الماسة للاستثمار العالمي في سياسات وإجراءات حماية الطبيعة وخلق مستقبل مستدام للجميع.

وتحظى هذه المناسبة العالمية باهتمام كبير نظراً لتزايد التحديات البيئية الخطيرة التي تواجه الكوكب وسكانه، ومنها الجفاف والتدهور الأرضي وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث وغيرها، مما يتطلب تعاونًا دوليًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشددت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة على دور البلاد الرائد في المبادرة بزراعة الحقبة الخضراء والعمل على تعزيز استدامة الغطاء النباتي ومواجهة تحديات كالتصحر والجفاف، بالإضافة إلى نشر الوعي البيئي لدى المجتمعات المحلية والإقليمية.

ومن الجدير بالذكر أن المملكة أطلقت عدة مبادرات بيئية طموحة، كمبادرة “السعودية الخضراء” ومبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”، واللتان تستهدفان زراعة مليارات الأشجار في المنطقة، بما يساهم في خفض معدلات الكربون وتحسين جودة الهواء وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بتلوث البيئة.