“تاسي” يتراجع 196.22 نقطة بتداولات تجاوزت 7 مليارات ريال

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

4 يونيو 2024

“تاسي” يتراجع 196.22 نقطة بتداولات تجاوزت 7 مليارات ريال

اقتصاد
“تاسي” يتراجع 196.22 نقطة بتداولات تجاوزت 7 مليارات ريال تداول

تراجع مؤشر سوق الأسهم الرئيسي “تاسي” خلال جلسة اليوم الثلاثاء بمقادر 196.22 نقطة بنسبة 1.66%، وأغلق عند مستوى 11,612.03 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال جلسة اليوم الثلاثاء أكثر من 306,6 مليون سهم، بقيمة تداول تجاوزت الـ 7 مليارات ريال، عبر تنفيذ 641.6 ألف صفقة.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا

شهدت جلسة اليوم الثلاثاء ارتفاع 28 شركة من إجمالي عدد الشركات المدرجة بالسوق البالغة 234 شركة، فيما تراجع سهم 198 شركة.

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعًا خلال التداولات اليوم هي سال والسعودي الألماني الصحية وتنمية وطباعة وتغليف ووقت اللياقة بنسب تراوحت بين 2.74 إلى 1.9%، فيما سجلت شركات الباحة وتكافل الراجحي والوطنية للتعليم والحفر العربية وتوبي، هي الأكثر انخفاضًا بنسب تراوحت بين 7.14 إلى 4.95%.

مؤشر “نمو”

هذا وانهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم الثلاثاء، على تراجع 530.84 نقطة بنسبة 2%، مقارنة بالجلسة السابقة، وأغلق عند مستوى 26033.02 نقطة.

تابعنا: