“تاسي” يتراجع 196.22 نقطة بتداولات تجاوزت 7 مليارات ريال

تراجع مؤشر سوق الأسهم الرئيسي “تاسي” خلال جلسة اليوم الثلاثاء بمقادر 196.22 نقطة بنسبة 1.66%، وأغلق عند مستوى 11,612.03 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال جلسة اليوم الثلاثاء أكثر من 306,6 مليون سهم، بقيمة تداول تجاوزت الـ 7 مليارات ريال، عبر تنفيذ 641.6 ألف صفقة.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا

شهدت جلسة اليوم الثلاثاء ارتفاع 28 شركة من إجمالي عدد الشركات المدرجة بالسوق البالغة 234 شركة، فيما تراجع سهم 198 شركة.

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعًا خلال التداولات اليوم هي سال والسعودي الألماني الصحية وتنمية وطباعة وتغليف ووقت اللياقة بنسب تراوحت بين 2.74 إلى 1.9%، فيما سجلت شركات الباحة وتكافل الراجحي والوطنية للتعليم والحفر العربية وتوبي، هي الأكثر انخفاضًا بنسب تراوحت بين 7.14 إلى 4.95%.

مؤشر “نمو”

هذا وانهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم الثلاثاء، على تراجع 530.84 نقطة بنسبة 2%، مقارنة بالجلسة السابقة، وأغلق عند مستوى 26033.02 نقطة.