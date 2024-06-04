الهيئة العامة للطرق تُصدر “دليل الطرق” للمشاعر المقدسة استعدادًا لموسم الحج

أصدرت الهيئة العامة للطرق دليلًا شاملًا للطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة، بهدف تسهيل تنقلات حجاج بيت الله الحرام وضمان سلامتهم تزامنًا مع حلول موسم الحج لعام 1445هـ.

الدليل الذي يعتبر مرجعًا مفصلًا للحجاج، يشتمل على توجيهات وإرشادات مرورية، إلى جانب توفير معلومات حول اللوحات الإرشادية ومعانيها، والتوصيات الضرورية للسلامة على الطرق.

تضمن الدليل خرائط تفصيلية لعشرة طرق رئيسية تخدم الحجاج القادمين من دول الخليج، العراق، الأردن، واليمن، وشبكة الطرق الداخلية بما في ذلك طريق الهجرة والليث والهدا، وتم تجهيز هذه الطرق بتصاميم حديثة وتقنيات مرورية متطورة تضمن السفر الآمن.

عبدالعزيز العتيبي، المتحدث الرسمي للهيئة، أكد أن هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز البنية التحتية للطرق وربط المشاعر المقدسة بالمناطق المختلفة، دعمًا لرؤية المملكة نحو استقبال 30 مليون معتمر بحلول 2030.

يُعد قطاع الطرق أحد القطاعات الهامة التي تُمكن من تحقيق تطلعات قطاعات الحج والعمرة، الصناعة، السياحة، والتجارة، وتعمل الهيئة العامة للطرق على تطويره من خلال وضع السياسات والتشريعات اللائقة، مع التركيز على معايير السلامة والجودة والكفاءة المرورية.