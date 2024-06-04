أكثر من نصف مليون طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية العام بعسير والطائف والجوف

أدى نحو 350 ألف طالب وطالبة بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، ومحافظات بيشة ومحايل عسير وسراة عبيدة ورجال ألمع والنماص وظهران الجنوب، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث، حيث شهدت الاختبارات دعمًا من قبل قيادات التعليم التي حرصت على توفير كل الإمكانيات اللازمة لإتمامها على أكمل وجه.

فهد عقالا، مدير تعليم عسير، أكد أن الفرق المعنية بالتوجيه الطلابي قدمت خدمات استشارية هاتفية تربوية ونفسية طوال فترة الاختبارات للمساهمة في دعم الطلاب وذويهم، مما يعكس الاهتمام الكبير بالجانب النفسي والتربوي للطلاب في هذه الفترة الحاسمة.

كما شهدت مدارس الطائف والمحافظات التابعة لها تعليمياً أداء أكثر من 200 ألف طالب وطالبة لاختباراتهم النهائية في بيئة تعليمية مجهزة بأفضل الإمكانات، حيث أشرفت إدارات المدارس على الاستعدادات الكاملة لهذا اليوم.

الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، مدير تعليم الطائف، قام بزيارات تفقدية للمدارس للوقوف على الجهود المبذولة في دعم الطلاب والطالبات في هذه المرحلة المهمة.

في المقابل، في منطقة الجوف، تجاوز عدد الطلاب والطالبات الذين قاموا بالاختبارات 83 ألفاً، حيث تابع محمد القحطاني، مدير تعليم الجوف، اكتمال الاستعدادات والخدمات المقدمة للطلاب، مثل تهيئة الأجواء الملائمة للامتحانات وتوزيع الطلاب بشكل مناسب على القاعات الامتحانية.