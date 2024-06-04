أكثر من نصف مليون طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية العام بعسير والطائف والجوف

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

4 يونيو 2024

أكثر من نصف مليون طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية العام بعسير والطائف والجوف

محليات
أكثر من نصف مليون طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية العام بعسير والطائف والجوف

أدى نحو 350 ألف طالب وطالبة بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، ومحافظات بيشة ومحايل عسير وسراة عبيدة ورجال ألمع والنماص وظهران الجنوب، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث، حيث شهدت الاختبارات دعمًا من قبل قيادات التعليم التي حرصت على توفير كل الإمكانيات اللازمة لإتمامها على أكمل وجه.

فهد عقالا، مدير تعليم عسير، أكد أن الفرق المعنية بالتوجيه الطلابي قدمت خدمات استشارية هاتفية تربوية ونفسية طوال فترة الاختبارات للمساهمة في دعم الطلاب وذويهم، مما يعكس الاهتمام الكبير بالجانب النفسي والتربوي للطلاب في هذه الفترة الحاسمة.

كما شهدت مدارس الطائف والمحافظات التابعة لها تعليمياً أداء أكثر من 200 ألف طالب وطالبة لاختباراتهم النهائية في بيئة تعليمية مجهزة بأفضل الإمكانات، حيث أشرفت إدارات المدارس على الاستعدادات الكاملة لهذا اليوم.

الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، مدير تعليم الطائف، قام بزيارات تفقدية للمدارس للوقوف على الجهود المبذولة في دعم الطلاب والطالبات في هذه المرحلة المهمة.

في المقابل، في منطقة الجوف، تجاوز عدد الطلاب والطالبات الذين قاموا بالاختبارات 83 ألفاً، حيث تابع محمد القحطاني، مدير تعليم الجوف، اكتمال الاستعدادات والخدمات المقدمة للطلاب، مثل تهيئة الأجواء الملائمة للامتحانات وتوزيع الطلاب بشكل مناسب على القاعات الامتحانية.

تابعنا: