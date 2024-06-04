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فريق التحرير

4 يونيو 2024

حار إلى شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس مكة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج

محليات
حار إلى شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس مكة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج الدكتور أيمن بن سالم غلام

أعلن الدكتور أيمن بن سالم غلام، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، عن جاهزية المركز التشغيلية مع منظومة تقنية وقدرات بشرية وفنية متكاملة، لضمان تحقيق أعلى مستويات النجاح في متابعة الأحوال الجوية خلال الموسم.

خلال مؤتمر صحفي في مكة المكرمة بحضور ممثلين عن القطاعات المعنية بخدمات الحج هذا العام، قدم الدكتور غلام توقعات الطقس لموسم الحج، مشيرًا إلى احتمال الطقس الحار إلى شديد الحرارة، مع نشاط متوقع للرياح السطحية التي قد تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، لا سيما في المناطق المفتوحة وعلى الطرق السريعة.

نوه الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، بأن التوقعات تشير إلى أن سرعة الرياح قد تتراوح بين 10 إلى 35 كيلومترًا في الساعة، مع ازديادها قرب السحب الرعدية، وأن درجات الحرارة العظمى قد تصل إلى ما بين 45 إلى 48 درجة مئوية خلال فترة الظهيرة.

وعلى الرغم من ضعف فرص هطول الأمطار على المشاعر المقدسة، إلا أن هناك إمكانية لتكون سحب رعدية على مرتفعات الطائف، وقد تمتد إلى المشاعر المقدسة، مما قد يؤدي إلى تأثيرات مثيرة للأتربة والغبار، والرطوبة المحتملة قد تصل إلى 60%.

أشار الدكتور غلام إلى أن المركز حرص على الاستعداد المبكر للحج من خلال تحديث منظومته التقنية وتطوير قدراته البشرية والفنية، بما في ذلك الرصد المستمر للأجواء باستخدام أحدث التقنيات والبرامج الأرصادية والمراصد ورادارات الطقس والأقمار الصناعية والنموذج العددي السعودي لتوقعات الطقس.

كما تم تنفيذ تمرين “رصد 4” لاختبار جاهزية المركز لمواجهة الظواهر الجوية الشديدة وضمان وصول المعلومات الأرصادية بوقت مناسب للجهات المعنية.

وتابع بالإشارة إلى تعزيز الشبكة الأرصادية من خلال زيادة عدد المحطات الأتوماتيكية وإضافة رادار متنقل ومحطات لرصد الطبقات العليا من الجو، مع تفعيل غرفة عمليات مجهزة بكافة التقنيات اللازمة ووسائل الاتصال المتقدمة.

كذلك، أطلق المركز مركز الإنتاج الإعلامي والتوعوي في منى لتقديم الخدمات الإعلامية والتوعوية للحجاج بخمس لغات، من خلال قنوات إعلامية تعمل على مدار الساعة.

وختامًا، لفت الدكتور أيمن بن سالم غلام، إلى دور المراكز الإقليمية التابعة للمركز الوطني للأرصاد في دعم جهود الحج، من خلال تقديم الدراسات والبحوث المتعلقة بالمناخ والعواصف الغبارية وإمكانيات تحسين الطقس.

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