أول تعليق من مبابي بعد الانتقال إلى ريال مدريد

علق الفرنسي كيليان مبابي لأول مرة على خطوة انتقاله إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني.

وقال كيليان مبابي في مؤتمر صحفي اليوم: “قبل بدء هذا المؤتمر الصحفي، أردت فقط الحديث عن نفسي، لقد حصل الجميع على المعلومات، هذا كل شيء، الأمور رسمية وسأكون لاعبًا في ريال مدريد للمواسم الخمسة المقبلة على الأقل”.

أوضح كيليان مبابي: “إنها متعة كبيرة، لقد تحقق الحلم، أنا سعيد جدًا وأشعر بالتحرر والراحة، فخور جدًا بالذهاب إلى هذا النادي الكبير، الأفضل في العالم، شكرًا للأشخاص الذين أرسلوا لي رسائل ولمن ساهم في هذه العملية.

وقال مبابي: “إنه يوم عظيم بالنسبة لي، لكن يجب أن نعود إلى أشياء أخرى أكثر عقلانية، لدي مسؤوليات كقائد للمنتخب الفرنسي، أعلم أن هذا ليس عدلاً بالنسبة للصحفيين، وليس عدلاً بالنسبة لك ولكني سأجيب فقط على الأسئلة المتعلقة بالمنتخب”.

أضاف كيليان مبابي: “أريد أن أحمي منتخب بلادي لأن صيفًا كبيرًا ينتظرنا وقد مر وقت طويل منذ أن فزنا ببطولة”.

وتابع: “لدينا الثقة دائمًا وسنحترم المنافس (لوكسمبورج)، نريد الفوز وأن يكون لدينا معايير في المباراة وفي الفريق لنكون جاهزين ضد النمسا (أولى مباريات فرنسا في يورو 2024)”.