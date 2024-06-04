الاتحاد الجزائرى يحرم الجماهير من حضور مباريات الدورى بسبب الشغب

أصدر الاتحاد الجزائري بيانا هاما منذ قليل بشأن حضور الجماهير في الفترة المقبلة.

قرر الاتحاد منع الجماهير من السفر مع أنديتها في المباريات التي تلعب خارج ملاعبها في الجولة 30، والأخيرة من الدوري الجزائري.

ويأتي هذا القرار في أعقاب أعمال شغب وعنف صاحبت مباراة شباب قسنطينة واتحاد العاصمة، الإثنين، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وشهدت أحداث المباراة تحطيم الكراسي في الملعب ورميها، وسط تراشق بالمقذوفات بين مشجعي الفريقين وقوات الأمن الجزائرية.

وقرر الاتحاد الجزائري للعبة فتح تحقيق في أحداث العنف التي شهدتها المباراة لكشف الأسباب التي أدت إلى اندلاعها.