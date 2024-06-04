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4 يونيو 2024

الاتحاد الجزائرى يحرم الجماهير من حضور مباريات الدورى بسبب الشغب

رياضة
الاتحاد الجزائرى يحرم الجماهير من حضور مباريات الدورى بسبب الشغب

أصدر الاتحاد الجزائري بيانا هاما منذ قليل بشأن حضور الجماهير في الفترة المقبلة.

قرر الاتحاد منع الجماهير من السفر مع أنديتها في المباريات التي تلعب خارج ملاعبها في الجولة 30، والأخيرة من الدوري الجزائري.

ويأتي هذا القرار في أعقاب أعمال شغب وعنف صاحبت مباراة شباب قسنطينة واتحاد العاصمة، الإثنين، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وشهدت أحداث المباراة تحطيم الكراسي في الملعب ورميها، وسط تراشق بالمقذوفات بين مشجعي الفريقين وقوات الأمن الجزائرية.

وقرر الاتحاد الجزائري للعبة فتح تحقيق في أحداث العنف التي شهدتها المباراة لكشف الأسباب التي أدت إلى اندلاعها.

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