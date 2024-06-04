استمرار توافد رحلات الحجاج وسط منظومة خدمات متكاملة

يواصل ضيوف الرحمن توافدهم على مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة؛ استعداداً لأداء مناسك الحج لعام 1445هـ، وسط منظومة متكاملة من الخدمات أسهمت في تيسير إنها إجراءات الاستقبال والتفويج إلى مكة المكرمة في وقت قياسي؛ عبر تسخير جميع الإمكانات التقنية والفنية والكوادر البشر كافة.

وفي جولة بصالات الرحلات القادمة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي؛ استمر توافد رحلات الحجاج القادمة، والخدمات التي تقدمها الجهات المعنية ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن والتسهيلات والخدمات المقدمة لهم لحظة وصولهم؛ حيث يتم استقبال ضيوف الرحمن عبر صالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الثلاث (صالة رقم 1، والصالة الشمالية، ومجمع صالات الحج والعمرة).

وتعمل مطاراتِ جدة الجهة المشغلة لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بالتعاون مع الجهات الحكومية والأمنية والتشغيلية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، من خلال تسخير جميع الإمكانات والتجهيزات وتقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة، حيث تعمل غرفةُ العمليات المشتركة على إدارة العمليات التشغيلية داخل المطار .

كما يتم إنهاء إجراءات جوازات الحجاج القادمين عبر أكثر من 411 منصة لإدارة الجوازات، و440 منصة لتسجيل الأمتعة، و 56 جسر تحميل، و54 جهاز تفتيش جمركي، و 29 حزام نقل أمتعة، و 28 بوابة للحافلات، وأربعة مراكز صحية؛ ومنطقتين مخصصتين للتعامل مع الأمتعة الجماعية.

وبيّنت مطارات جدة أن عدد القوى العاملة في مطار الملك عبد العزيز الدولي سيصل وقت الذروة إلى نحو 16 ألف موظف من مختلف القطاعات الحكومية والأمنية والتشغيلية؛ مؤكدة أن جميع العاملين ملتزمون بخدمة حجاج بيت الله الحرام لتمكنهم من إكمال رحلة الحج بسلام أمنيين وبكل يسر وطمأنينة.