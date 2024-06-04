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فريق التحرير

4 يونيو 2024

تفاصيل مثيرة في عقد مبابي مع ريال مدريد

رياضة
تفاصيل مثيرة في عقد مبابي مع ريال مدريد

كشفت بعض التقارير الصحفية عن تفاصيل مثيرة في عقد الفرنسي كيليان مبابي مع ريال مدريد.

مبابي، سوف يحصل على راتباً سنويا مع ريال مدريد، يصل إلى 30 مليون يورو، كما أن الشرط الجزائي في عقده بقيمة مليار يورو.

وأضاف التقرير أن النجم الفرنسي سوف يحصل على 70 % من نسبة الصور، كما سيمنح ريال مدريد مبابي مكافأة توقيع تصل إلى 100 مليون يورو.

ومن المقرر أن يظهر مبابي بقميص ريال مدريد بشكل رسمي في أول مباراة بعد خوض يورو 2024 مع منتخب فرنسا، في بطولة كأس السوبر الأوروبي أمام أتالانتا يوم 14 أغسطس على “الملعب الوطني” في وارسو في بولندا.

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