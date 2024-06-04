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فريق التحرير

4 يونيو 2024

“نحو نموذج سعودي رائد”.. جامعة بيشة تحصل على اعتماد 13 برنامجًا أكاديميًا

محليات
“نحو نموذج سعودي رائد”.. جامعة بيشة تحصل على اعتماد 13 برنامجًا أكاديميًا

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد”، اليوم، اتفاقيات لاعتماد 13 برنامجاً أكاديمياً لجامعة بيشة، وذلك في مقر الهيئة بمدينة الرياض.
وقّع الاتفاقيات، المدير التنفيذي لمركز “اعتماد” الدكتور محمد بن صالح باشمّاخ، ورئيس الجامعة الدكتور محمد بن محسن صفحي.
وشملت الاتفاقيات اعتماد 11 برنامجاً في مرحلة البكالوريوس، وهي: (الكيمياء الصناعية، وتصميم الأزياء، والقانون، والآثار والسياحة، والتصميم الداخلي، وعلوم الأغذية، والفيزياء، والكيمياء، والتمريض، وعلوم المعلومات الجغرافية، والرياضيات)، بالإضافة إلى اعتماد برنامجين في مرحلة الماجستير في تخصصي (إدارة الأعمال، والأدب والنقد).
وأكدت الهيئة أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز “اعتماد” التابع لها، يتطلب إعداد المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة، لكل أوجه الأنشطة العلمية والإدارية والخدمية وغيرها لتحديد مستويات الجودة لديها، استنادًا على معايير الاعتماد المعدّة من قبل المركز، كما أكدت على أن تخضع المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل؛ للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقاً لمعايير المركز.
وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع الجهات الوطنية؛ في رحلة تحول نحو نموذج سعودي رائد عالميًا؛ لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب في المملكة، وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.

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