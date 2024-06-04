مع مواجهته حكماً واحتمالية فوزه.. هل يحكم “ترامب” الولايات المتحدة من السجن؟

آثارت مُحاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في أكثر من قضية، مع احتمالية فوزه في الانتخابات الرئاسية القادمة، تساؤلات حول السيناريوهات إذا فاز وحكم عليه بالسجن، حيث يُحاكم في عدة قضايا منها قضية المال مقابل الصمت المُتعلقة باتفاق أبرمه عند ترشحه للرئاسة مع ممثلة أفلام إباحية، بالإضافة لقضية تسريب هاتفي له يطاب أحد مسؤولي حزبه بـ”إيجاد” أصوات تجعله يتغلب على بايدن، وتُهمة الاحتفاظ في منزله بوثائق سرية تعود لفترة رئاسته، وغير ذلك من القضايا.

حُكم بالسجن مع احتمال الفوز في الانتخابات

تقرير لصحيفة “بوليتيكو”، أشار إلى أن احتمال أن يمارس الرئيس السابق دونالد ترامب الحكم من زنزانة في السجن أثناء توليه منصب الرئيس أمر مستبعد، مشيرًا إلى أن الخبراء القانونيين يرون أن المصلحة الوطنية توجب أن يكون الرئيس بكامل حريته وسيادته، حيث أفاد مصدر مطلع للصحيفة أن ترامب قد يواجه حكمًا بالسجن، مع احتمال أن يفوز بفترة رئاسية أخرى.

قوانين نيويورك تسمح بسجنه على الفور

ويعتقد الخبراء القانونيون، حسب صحيفة بوليتيكو، أنه لن يُطلب منه أن يقضي العقوبة في الوقت نفسه؛ بسبب تضارب المصالح الدستورية، وبحسب تفسير الخبراء، فإن نيويورك ترغب بتطبيق قوانينها وجعل المجرمين يقضون عقوبتهم على الفور، بينما يرغب الشعب بأن يكون الرئيس دون قيود، إذ يعتقد الخبراء أن المصلحة الوطنية في وجود رئيس غير مُقيد ستسود في هذه الحالة، ولن يُسمح لنيويورك بسجن ترامب إذا تم انتخابه، وإذا ما حاولت محاكم نيويورك القيام بذلك، فمن المرجح أن تتدخل المحاكم الفيدرالية وتعلق الحكم طوال فترة الرئاسة.

احتمال مواجهة ترامب لعقوبة السجن معقولًا

وحسب الخبراء القانونيين، الذين تحدثوا للصحيفة، يصبح احتمال مواجهة ترامب لعقوبة السجن معقولًا بشكل متزايد بعد إدانته مؤخرًا في 34 جناية في نيويورك، فللقاضي السلطة التقديرية لاختيار عقوبة السجن أو الإفراج تحت الإشراف أو الغرامات أو الخدمة المجتمعية كعقوبة، ومع ذلك، فإن الحكم بالسجن سيطرح مشاكل عملية؛ لأن المسؤوليات الأساسية للرئيس لا يمكن أن تتم من زنزانة السجن.

استئناف ترامب على إدانته

ومن المتوقع،حسب الصحيفة الأمريكية، أن يستأنف ترامب إدانته؛ ما قد يستغرق سنوات حتى يتم الانتهاء منها، لذلك، من غير المؤكد ما إذا كانت نيويورك ستسعى إلى تنفيذ الحكم قبل أن يكمل فترة رئاسية محتملة، لاحتمال نشوء تعارض دستوري، وقد يضطر ترامب إلى طلب الإنصاف في المحكمة الفيدرالية لمنع إجراءات محكمة الولاية من التدخل في مهامه.

لا يمكن لنيويورك سجن ترامب

وعلى الرغم من أن الدستور لا يعفي الرئيس صراحةً من عواقب الملاحقة الجنائية، إلا أن المحكمة العليا منحت الرئاسة حماية خاصة، حيث يعتقد فقهاء القانون، في تصريحاتهم لبوليتيكو، أن القانون الفيدرالي سيسود على قانون الولاية، ولا يمكن لنيويورك سجن ترامب أثناء توليه منصب الرئيس.

تدخل المحكمة العليا في قضية ترامب

وظهرت مناقشات حول تدخل المحكمة العليا في قضية ترامب، إلا أن الخبراء يشككون في هذا الاحتمال فخطر التعارض الدستوري والصعوبات العملية لسجن رئيس سابق قد يثني القاضي عن فرض عقوبة السجن، حيث تشمل العوامل التي قد تؤخذ في الاعتبار أثناء النطق بالحكم عدم وجود إدانات جنائية سابقة لترامب وطبيعة التهم الموجهة إليه وعدم شعوره بالندم وتصريحاته المهينة للنظام القانوني.