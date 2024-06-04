بعد توجيه الملك سلمان.. إطلاق اسم الأمير بدر بن عبد المحسن على أحد طرق الرياض

أفادت قناة الإخبارية بأنه يجري العمل على إطلاق اسم الأمير بدر بن عبد المحسن على أحد الطرق في العاصمة الرياض، تنفيذًا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ووجه خادم الحرمين الشريفين بناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدا لعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بإطلاق اسم الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود على أحد طرق مدينة الرياض، الواقع غرب جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ويحدّه شمالاً طريق الملك سلمان وجنوباً طريق الثمامة.

يأتي ذلك تقديراً للدور الوطني الفاعل للأمير الراحل، وتثميناً لتجربته الشعرية التي تمثل مدرسة فريدة جددت القصيدة النبطية، وكان لها أثر بالغ في الأدب السعودي والعربي.

نصف قرن.. قصائد لا تُنسى

وأسهم الأمير بدر بن عبدالمحسن الذي وُلد بمدينة الرياض في الثاني من أبريل عام 1949م الموافق 4 جمادى الآخرة 1368هـ، عبر نصف قرن في تعزيز الشعور الوطني بقصائده التي تغنى بها أبرز الفنانين السعوديين، ورسم بكلماته أوبريتات وطنية راسخة في الأذهان.

كما انتشر إبداعه وإثراؤه في الوطن العربي بعذوبة كلماته وجمال أبياته ونظمه الفريد الذي جعل من الأمير الراحل أيقونة سعودية عربية خالدة، وعرف عنه تشجيعه للمثقفين والفنانين السعوديين، وترأس أول مجلس إدارة للجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون عام 1973م.

ويأتي التوجيه امتداداً لتقدير القيادة الرشيدة لإرث الأمير الراحل، حيث كرمه خادم الحرمين الشريفين عام 2019م بمنحه وشاح الملك عبدالعزيز، كما كرمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في العام نفسه تزامناً مع اليوم العالمي للشعر.