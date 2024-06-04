الكشف عن كرة الدوري الإسباني في الموسم الجديد

أعلنت رابطة الدوري الإسباني عن كرة البطولة في الموسم الجديد.

وكان ريال مدريد، قد توج بالدوري الإسباني في موسمه الأخير 2023 – 2024، للمرة السادسة والثلاثين في تاريخه، كأكثر الأندية تتويجا بلقب البطولة.

وتوج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني للمرة 36 فى تاريخه، قبل 5 مباريات من نهاية الموسم الحالى، حيث أنهى موسمه وفي رصيده 95 نقطة، ويبتعد النادي الملكي بفارق 10 نقاطة عن برشلونة الثاني، و14 نقطة عن جيرونا الثالث.

ويتواجد فريق برشلونة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 85 نقطة جمعها من الفوز في 26 مباراة والتعادل في 7 وخسارة 5 مواجهات وتسجيل 79 هدفًا وتلقي 44.