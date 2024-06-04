“ارتفاع حاد في ضغط الدم”.. إنقاذ حياة حاجة روسية في الشرقية

أنقذت الفرق الطبية بتجمع الشرقية الصحي، حياة حاجة روسية تبلغ من العمر 51 عامًا، كانت تعاني ارتفاعًا حادًا في ضغط الدم، في منفذ البطحاء الحدودي مع الإمارات.

وبحسب تجمع الشرقية الصحي عبر “إكس”، فإن الفريق الطبي بالمركز قدم الإسعافات الأولية للحاجة الروسية، وجرى نقلها إلى مستشفى البطحاء العام لتلقي العلاج اللازم واستكمال الفحوصات، وتقديم العلاجات.

وأكد تجمع الشرقية الصحي أن الفرق الطبية على أهبة الاستعداد في المنافذ الحدوديةـ لاستقبال الحجاج وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيفية والصحية لهم قبل توجههم إلى المشاعر المقدسة.

وأمس، أنقذ فريق طبي بمركز القلب التخصصي بمجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، حياة حاج هندي وحاجة إندونيسية، كانا على وشك الموت المحقق، بعد تعرضهما لآلام شديدة في الصدر غير مستقرة.

ووصل الحاجان، اللذان كانا في العقد الرابع والخامس من العمر، إلى مجمع صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وهما على وشك أداء فريضة الحج، عندما ألمّت بهما آلام حادة في الصدر كادت أن تؤدي بحياتهما.

ووصل الحاجان، اللذان كانا في العقد الرابع والخامس من العمر، إلى مجمع صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وهما على وشك أداء فريضة الحج، عندما ألمّت بهما آلام حادة في الصدر كادت أن تؤدي بحياتهما.

ونجحت الفرق الطبية في مراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز، من تقديم الرعاية الصحية العاجلة لهما ونقلهما لمركز القلب، وفور وصولهما إلى قسم الطوارئ والكوارث، تمت مباشرتها وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.