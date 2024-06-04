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فريق التحرير

4 يونيو 2024

دراسة تكشف عن أمراض تصيب أصحاب الوضع الاجتماعي المرتفع

منوعات
دراسة تكشف عن أمراض تصيب أصحاب الوضع الاجتماعي المرتفع

أظهرت دراسة حديثة أجريت في فنلندا أن اختلاف الوضع الاجتماعي بين البشر يرتبط بإصابة الإنسان بأنواع مختلفة من الأمراض.

وجد الباحثون أن الأشخاص من ذوي الوضع الاجتماعي والاقتصادي الأقل يتعرضون بشكل أكبر لأمراض مثل السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، بينما يزداد خطر إصابة أصحاب الوضع الاجتماعي والاقتصادي المرتفع ببعض أنواع السرطان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.

ووجد الفريق البحثي من معهد طب الجزيئات وجامعة هلسنكي في فنلندا أن الأشخاص من ذوي المستويات الاجتماعية والاقتصادية المنخفضة تتزايد لديهم احتمالات ببعض الأمراض لأسباب وراثية مثل التهاب المفاصل الروماتيزمي وسرطان الرئة والاكتئاب واضطرابات الافراط في تناول الكحوليات، وبالمثل يعاني أصحاب المستويات الاجتماعية والاقتصادية المرتفعة من بعض الأمراض مثل سرطان الثدي والبروستاتا وغيرها من الأورام.

واستند الباحثون إلى بيانات تخص قرابة 280 ألف مواطن فنلندي في إطار دراسة تحمل اسم “فين جين” تتناول بحث الأسس الوراثية للأمراض، وتشمل مجالات مثل علوم الجينوم والبيانات الصحية والمستويات الاجتماعية والاقتصادية للمشاركين. وتتراوح أعمار المتطوعين في الدراسة ما بين 35 و80 عاما. وتهدف الدراسة إلى إجراء تقييم منهجي للتدليل على أن التفاعلات الوراثية والبيئية لدى الأفراد الذين ينتمون إلى مستويات اجتماعية واقتصادية مختلفة يترتب عليها الإصابة بأنواع مختلفة من الأمراض.

وتقول الباحثة فيونا هاجنبيك من معهد طب الجزيئات الفنلندي أن فهم تأثير العامل الوراثي على احتمالات الإصابة بالأمراض لدى الفئات الاجتماعية المختلفة يمكن أن يساعد في وضع بروتوكولات أفضل للفحص الطبي من أجل اكتشاف الأمراض”.

وأوضحت في تصريحات للموقع الإلكتروني “ميديكال إكسبريس” المتخصص في الأبحاث الطبية: “يمكن على سبيل المثال في المستقبل وضع بروتوكولات للكشف عن سرطان الثدي لمن تتزايد لديهن احتمالات الإصابة بالمرض لأسباب وراثية مع التركيز مثلا على النساء الحاصلات على درجات علمية أعلى، مع تقليل الفحوصات لمن تتراجع لديهن العوامل الوراثية التي تؤدي للإصابة بالمرض والحاصلات على شهادات علمية أقل”.

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