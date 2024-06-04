وداعا للحج في الحر.. “الأرصاد”: 16 عامًا قادمة من أداء المناسك في الربيع والشتاء

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

4 يونيو 2024

وداعا للحج في الحر.. “الأرصاد”: 16 عامًا قادمة من أداء المناسك في الربيع والشتاء

حج 2024
وداعا للحج في الحر.. “الأرصاد”: 16 عامًا قادمة من أداء المناسك في الربيع والشتاء

أعلن المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن العام المقبل 2025 سيكون آخر موسم للحج في فصل الصيف لمدة 16 عامًا قادمة.

وأوضح القحطاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يا هلا” عبر قناة روتانا خليجية، أن هذا التغيير يرجع إلى الحسابات الفلكية الدقيقة التي تحدد التقويم الإسلامي، التي تُظهر أن موسم الحج المقبل سيتزامن مع آخر فصل صيف لمدة 16 سنة قادمة.

وأكد أن الحج سينتقل بعد ذلك إلى موسم الربيع لمدة 8 سنوات تبدأ من العام بعد المقبل، وتليه 8 سنوات أخرى في فصل الشتاء، وبالتالي سنودع فصل الصيف لمدة 16 عامًا.

طقس حج هذا العام شديد الحرارة

أما عن حالة الطقس المتوقعة على المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام، فيقول الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، إن التوقعات تشير إلى طقس حار إلى شديد الحرارة، مع توقعات بنشاط الرياح السطحية خلال النهار التي قد تثير الأتربة، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

كما يتوقع أن تكون سرعة الرياح بوجه عام بين 10 إلى 35 كلم/ساعة وتزداد سرعتها مع وجود السحب الرعدية، مع توقعات بأن تتراوح درجات الحرارة العظمى على المشاعر المقدسة ما بين 45 إلى 48 درجة مئوية خاصة في فترة الظهيرة.

وقال: “رغم الفرص الضعيفة لهطول الأمطار على المشاعر فإنه من الممكن تكوّن السحب الرعدية على مرتفعات الطائف ولا يستبعد أن يمتد تأثيرها إلى المشاعر المقدسة خاصة التيارات الهابطة نشطة السرعة المثيرة للأتربة والغبار، كما أن نسبة الرطوبة المحتملة قد تصل إلى 60%.

تابعنا: