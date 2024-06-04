وداعا للحج في الحر.. “الأرصاد”: 16 عامًا قادمة من أداء المناسك في الربيع والشتاء

أعلن المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن العام المقبل 2025 سيكون آخر موسم للحج في فصل الصيف لمدة 16 عامًا قادمة.

وأوضح القحطاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يا هلا” عبر قناة روتانا خليجية، أن هذا التغيير يرجع إلى الحسابات الفلكية الدقيقة التي تحدد التقويم الإسلامي، التي تُظهر أن موسم الحج المقبل سيتزامن مع آخر فصل صيف لمدة 16 سنة قادمة.

وأكد أن الحج سينتقل بعد ذلك إلى موسم الربيع لمدة 8 سنوات تبدأ من العام بعد المقبل، وتليه 8 سنوات أخرى في فصل الشتاء، وبالتالي سنودع فصل الصيف لمدة 16 عامًا.

طقس حج هذا العام شديد الحرارة

أما عن حالة الطقس المتوقعة على المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام، فيقول الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، إن التوقعات تشير إلى طقس حار إلى شديد الحرارة، مع توقعات بنشاط الرياح السطحية خلال النهار التي قد تثير الأتربة، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

كما يتوقع أن تكون سرعة الرياح بوجه عام بين 10 إلى 35 كلم/ساعة وتزداد سرعتها مع وجود السحب الرعدية، مع توقعات بأن تتراوح درجات الحرارة العظمى على المشاعر المقدسة ما بين 45 إلى 48 درجة مئوية خاصة في فترة الظهيرة.

وقال: “رغم الفرص الضعيفة لهطول الأمطار على المشاعر فإنه من الممكن تكوّن السحب الرعدية على مرتفعات الطائف ولا يستبعد أن يمتد تأثيرها إلى المشاعر المقدسة خاصة التيارات الهابطة نشطة السرعة المثيرة للأتربة والغبار، كما أن نسبة الرطوبة المحتملة قد تصل إلى 60%.