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فريق التحرير

4 يونيو 2024

لابورتا يثير الجدل بسبب ريال مدريد

رياضة
لابورتا يثير الجدل بسبب ريال مدريد خوان لابورتا

أثار خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة اللغط بشأن ريال مدريد.

وقال خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة في تصريحات صحفية قبل قليل: لقد كانت أسابيع وأشهر قاسية. حصلت العديد من الأمور، لكن هذا ما يحصل في ناد مثل برشلونة. أنا هنا الآن، ومستعد للإجابة على كل الأسئلة، وأريد شكر كل الجماهير وخصوصًا الأعضاء على دعمهم المستمر طول الموسم.

وعن تعاقد ريال مدريد مع مبابي، قال رئيس برشلونة: أعتقد أنهم أحرار تمامًا في فعل ما يرونه مناسبًا، لكن تعجبني أكثر الفلسفة التي لدينا هنا في نادي برشلونة، وهي الرهان على سحر صنع اللاعبين الذين يمكنهم الوصول إلى الفريق الأول، بالإضافة إلى ذلك، هؤلاء اللاعبين لديهم حاضر ومستقبل، ومن ناحية ما، يشكلون فريقًا سيكون تنافسيًا جدًا وفي الميدان سنكون مستعدين للتنافس للفوز بالمباريات

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