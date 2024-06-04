قرارات إدارية بحق 8 مخالفين لأنظمة الحج لنقلهم 28 شخصا ليس لديهم تصريح

أعلنت وزاره الداخلية، عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل العاصمة المقدسة 8 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج (الحج بلا تصريح)، وهم ثلاث مقيمين وخمس مواطنين لنقلهم 28 مخالفا، وذلك حتى 26/11/1445 الموافق 3/6/2024.

وأصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بحقهم 8 قرارات إدارية، تضمنت عقوبة السجن لمدة 15 يوما لكل ناقل، وغرامة مالية قدرها 10,000 ريال وتتعدد الغرامة بتعدد كل مخالف يتم نقله، بالإضافة للتشهير بهم، وترحيل الناقلين من الوافدين، مع منعهم من دخول المملكة وفقا للمدد المحددة نظاماً بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة ثلاث مركبات مُستخدمة في النقل قضائياً.

ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والآمان والراحة والطمأنينة.